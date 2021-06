Vivendi tratta vendita 10% Universal a spac di Bill Ackman

Vivendi

, spac del miliardario americano Bill Ackman, conferma di essere in trattative conper l'acquisto del 10% diLa transazione avverrebbe sulla base di un enterprise value (valore d'impresa) di Universal pari a 35 miliardi di euro.La media company francese, che è controllata al 27% da Vincent Bolloré, ha indicato di voler quotare UMG alla Borsa di Amsterdam entro il 27 settembre, dopo avere distribuito il 60% del capitale agli azionisti di Vivendi.La spac di Ackman ha raccolto, con la IPO di luglio scorso, la cifra record di 4 miliardi di dollari da investire in una società bersaglio.