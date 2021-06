Cig Covid, INPS: autorizzazioni proseguono, garantita la copertura

(Teleborsa) -hanno oggi definito tecnicamente, come previsto, la norma approvata in Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 5 giugno che consente all’Istituto di autorizzare ulteriorenel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico.Lo ha reso noto lo stesso Istituto di previdenza sociale che ha segnalato che, attraverso l’utilizzo di risparmi dal Decreto Ristori e la rimodulazione di alcune voci di spesa relative alle integrazioni salariali, viene garantita lada 7,3 a 8 miliardi e che l’INPS potrà prendere in considerazioni le domande di Cig tenendo conto deldellasull’autorizzato 2020. "Si proseguirà dunque senza difficoltà nel processo di autorizzazione, sospeso solo per alcuni giorni per superare i vincoli di legge", conclude la nota.