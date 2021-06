Acquisti a piene mani su RH dopo trimestrale positiva

RH

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 694,7, con un. Il rivenditore di mobili per la casa, precedentemente noto come Restoration Hardware, ha registrato entrate e utili migliori del previsto nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il primo maggio. Isono aumentati del 78% a 860,8 di dollari nel periodo, mentre l'è cresciuto del 375% a 142,3 milioni di dollari. L'è stato di 4,89 dollari, al di sopra dei 4,10 previsti dagli analisti.Sulla base di questi risultati, la società hadei ricavi nell'anno fiscale 2021 a un intervallo compreso tra il 25% e il 30%, rispetto a una previsione precedente dal 15-20%. Ora RH prevede un margine operativo rettificato compreso tra 23,5% e 24,3%, con un aumento da 170 a 250 punti base rispetto alla stima precedente di 100-200 punti base.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 703,7 e successiva a quota 724,1. Supporto a 683,3.