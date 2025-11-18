Milano 13:34
42.979 -1,80%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:34
9.541 -1,39%
Francoforte 13:34
23.259 -1,41%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su El.En

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su El.En
Prepotente rialzo per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che mostra una salita bruciante del 4,25% sui valori precedenti.
Condividi
```