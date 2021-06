Biden atterra in Europa: prima il G7 poi l'incontro con Putin

(Teleborsa) - È iniziato il ildel presidente Usa. L'Air Force One è infatti atterrato ieri sera nel Regno Unito, nella base della Royal Air Force di Mildenhall, nel Suffolk. Oggi è previsto l'incontro con il premier britannico Boris Johnson prima di trasferirsi in Cornovaglia dove nel weekend si svolgerà il. Ilinvece a Ginevra avrà luogo il bilaterale con il presidente russoBiden, accompagnato dalla first lady Jill, ha già fatto visita alle alle truppe di, la base aerea che supporta le operazioni dell'aviazione americana, dove ha tenuto anche il primo discorso su suolo europeo. "L'America è tornata e lesono unite per affrontare le sfide del futuro", ha detto prima si sottolineare la necessità di un "modello di azione coordinata" a livello internazionale contro le future pandemie. "Perché ce ne saranno altre", ha dichiarato il presidente Usa. Nel suo intervento spazio anche alle future relazioni con la. "Non cerchiamo il conflitto, ma un rapporto stabile e prevedibile con la Russia", ha spiegato Joe Biden, ribadendo però che gli Usa risponderanno in modo "robusto e significativo" ad ogni azione ostile di Mosca.Nel frattempo, il Washington Post ha anticipato l'intenzione del presidente americano di annunciare nel corso del G7 anche unper la condivisione deicon i Paesi più poveri.