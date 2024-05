BCE, Lane: "Fiducia su inflazione migliorata. Dati aprile confortanti"

(Teleborsa) - ". Naturalmente è utile utilizzare parametri di riferimento globali, ma alla fine la performance dell’economia europeadalle imprese e dai governi europei. Allo stesso tempo, tenendo in considerazione le, l’Europa ha un forte incentivo adper il futuro". Lo ha affermato il capoeconomista della BCEin un'intervista al quotidiano spagnolo El Confidencial.A proposito dell'impatto dei tassi di interesse alti sull'economia, Lane ha rimarcato "stiamo fissando i tassi di interesse per garantire che l’inflazione ritorni al livello target. Una volta raggiunto questo obiettivo,, allora abbiamo detto cheil livello dei tassi di interesse" e "questo darà"La narrazione che abbiamo visto negli ultimi mesi è che ci sono molti progressidei beni e all’inflazione alimentare", ha ricordato Lane, aggiungendo che anche rispetto ai prezzi dei servizi,. "Penso che questo sia unnella fase di riduzione dell’inflazione. Storicamente l’inflazione dei servizi è la componente più vicina all’economia nazionale, poiché è. E penso che questo valga in tutto il mondo".A proposito delle decisioni assunte all'ultimo incontro del Board, il banchiere ha ricordato "ciò che abbiamo detto ad aprile è stato essenzialmente chenel ritorno complessivo dell’inflazione al nostro obiettivo, allora sarebbe. Mancano diverse settimane alla riunione di, ma il numero di aprile è importante. Sia la stima flash di aprile per l’inflazione dell’area euro sia il dato sul PIL del primo trimestre pubblicatoin modo tempestivo. Quindi, ad oggi, il mio livello di fiducia personale è migliorato rispetto al nostro incontro di aprile. Ma ovviamente ulteriori dati arriveranno da qui a giugno"."A questo punto, ovviamente,, quindi un taglio non sarebbe una sorpresa", conviene Lane, aggiungendo "sull’inflazione quando ci incontreremo. E avremo anchesulle dinamiche salariali. Non è necessario fare affermazioni eccessivamente determinate. Usiamo quelle settimane per