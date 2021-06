Open Fiber insieme alla Regione Toscana per digitalizzare i comuni dell'Amiata Grossetana

(Teleborsa) - Connettere con la fibra ottica ultraveloce i comuni montani dell’. Con questo obiettivosi sono date appuntamento questa mattina nella Sala del Popolo del Palazzo Comunale di Santa Fiora per fare un punto sui risultati raggiunti. Lo stato dell’arte dei lavori è stato presentato dall’Assessore alla digitalizzazione della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e da Roberto Tognaccini, Responsabile network & Operations area centro Open Fiber, alla presenza del Sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e dei sindaci dei comuni coinvolti.Gli abitanti dei piccoli borghi della provincia dipossono accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entra direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Per alcune unità immobiliari, specie nelle case sparse, la rete in banda ultra larga sarà disponibile in modalità FWA (Fixed Wireless Access). Ad oggi la nuova infrastruttura è a disposizione di 7 mila famiglie. I lavori, con il contributo economico della Regione Toscana, rientrano nell’ambito dei bandidelper portare la banda ultra larga nelle aree bianche della Regione, tramite una nuova rete pubblica, e vedono coinvolti in totale 209 comuni, sparsi in tutte le province, di cui 74 già con servizio attivo.“Il nostro obiettivo è quello di ridurre il digital divide nelle aree bianche della Toscana e i comuni dell’Amiata, che da anni soffrivano la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga all’altezza delle sfide future, finalmente possono entrare nel futuro – ha dichiarato, Responsabile network e operations area centro Open Fiber – Il tipo di tecnologia che oggi portiamo in questi borghi è la stessa delle grandi città e aprirà nuove possibilità allo sviluppo di questo bellissimo territorio, pensiamo al turismo, allo smartworking, alla telemedicina”.“L’Amiata ha le carte in regola - afferma l'assessore regionale ai sistemi informativi e e-government,- per diventare un’autentica smart land, un territorio ampio e connesso in modalità ultraveloce. L’incontro con Open Fiber, i sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle categorie economiche locali è stato positivo. Ha consentito di passare in rassegna i progressi fatti e di identificare le linee di sviluppo della rete fissa in banda ultralarga. Occorre sottolineare che non partiamo certo da zero, ma che, grazie alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione, sono numerosi i servizi digitali che offriamo ai cittadini. Le adesioni dei Comuni dell’Amiata grossetano alla piattaforma online regionale permettono oggi ai cittadini dell’area di svolgere una serie di servizi e di pagamenti da remoto: dai tributi alle sanzioni, fino alle certificazioni anagrafiche. Su questa strada intendiamo proseguire affinché queste esperienze non siano casi isolati, ma divengano l’ossatura di una nuova Toscana, diffusa e connessa”.