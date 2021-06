Pfizer e BioNTech in rialzo dopo accordo con USA per dosi a Paesi poveri

Pfizer

Biontech

(Teleborsa) -, dopo che le due società hanno stretto un accordo con il presidente USA Joe Biden per la donazione di mezzo miliardo di dosi del vaccino prodotto congiuntamente ae all'Unione africana. La Casa Bianca ha descritto l'operazione come "un'azione storica che aiuterà a potenziare la lotta globale contro la pandemia".I vaccini inizieranno a essere consegnati ad. 200 milioni di dosi saranno consegnate entro la fine di quest'anno e i restanti 300 milioni saranno consegnati nella prima metà del 2022. Gli Stati Uniti assegneranno queste dosi alle nazioni a basso e medio reddito in tutto il mondo, lavorando attraverso l'iniziativa COVAX.Si muove al rialzo, che si attesta a 40,48, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 40,76 e successiva a 41,48. Supporto a 40,04.Buona la performance di, che si attesta a 245,5 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 249,3 e successiva a 258,6. Supporto a 240,1.