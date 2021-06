Savona: "il risparmio ha fronteggiato la crisi. I sacrifici vanno remunerati"

(Teleborsa) - "Le esportazioni e soprattutto ilhanno permesso alla nostra economia, messa in crisi dall'epidemia del Covid, a reggere il peso della situazione. Il risparmio, delle famiglie italiane, rispetto al reddito disponibile è cresciuto nell'anno 2020 del 50%". Così in un'loda i sacrifici degli italiani, i quali, se si escludono i risparmi investiti nelle società quotate, hanno avuto dai loro sacrifici un rendimento prossimo a zero. "Da qui - dice Savona - la necessità che gli"."Va distinta - sottolinea il Presidente della Consob - ladallaè quest'ultima che la politica deve premiare e incentivare".Riguardo al fenomeno delle, le monete che hanno raggiunto valori notevoli come il, senza nessuna consistenza con il reale, "lo Stato - dice Savona - deve intervenire per regolamentarne l'uso. Altrimenti rappresentano un grave pericolo per i risparmiatori poco avveduti. L'unica moneta valida è quella sovrana - insiste il professor Savona - e la protezione legale deve spettare solo a questa moneta, le altre non hanno protezione e il rischio è di chi le compra e le utilizza".