Covid, negli Usa proseguono le riaperture: a New York raggiunta l'immunità di gregge

(Teleborsa) - Buone notizie daglisul fronte della. Lo stato diha infatti raggiunto l', ossia il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Una tappa fondamentale che permette di allentare ulteriormente lein vigore nello Stato: negozi, ristoranti e palestre potranno infatti scegliere se far indossare o meno la. I non vaccinati dovranno comunque continuare a mantenere il distanziamento sociale e a indossare la mascherina. Il governatoredichiarato che ora lo sforzo si concentra nelle zone dove c'è resistenza al vaccino.Revocate anche ingran parte delle restrizioni anti Covid, dalsociale all'uso della mascherina per i vaccinati sino ai limiti di capacità dei luoghi indoor. Le mascherine sono ancora richieste nei mezzi di trasporto pubbico, negli ospedali e nelle carceri, come pure a scuola e negli asili. "Non c'è ripresa americana senza ripresa della California", ha commentato il governatore. La California era stato il primo Stato a prevedere misure restrittive molto severe per contenere i contagi da Covid lo scorso anno.