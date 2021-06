Mix vaccini, via libera dell'AIFA

(Teleborsa) -dell'al mix di vaccini (prima dose AstraZeneca, seconda Pfizer o Moderna) per i soggettiSulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane - chiarisce una nota diffusa nella giornata di ieri - la Commissione tecnico scientifica dell'AIFA ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale e un buon profilo di reattogenicità, di approvare il(prima dose conIntanto, dopo lodei mesi scorsi, la campagna vaccinale in Italia rischia di rallentare con le Regioni che - dopo la "grana" AstraZeneca -. Ad alzare l'asticella della tensione, il Governatore della Campania,che dice no al mix di vaccini."Chi ha fatto la prima dose di Astrazeneca sopra i 60 anni, può completare il ciclo con Astrazeneca. Per i soggetti sotto i 60 anni (tranne che per chi è alla 12ma settimana) non si somministrano vaccini diversi dalla prima dose, sulla base di preoccupazioni scientifiche che invieremo al Governo.Linea dura del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Presidente del Consiglio Mario Draghi che ribadiscono che bisogna attenersi a quanto stabilito dall'esecutivo. "Le nostre- tuona Speranza -