Soffre Coinbase nonostante inizio di copertura con rating buy di Canaccord

Coinbase Global

(Teleborsa) -registra unae si attesta a 228,6. L'importante exchange di criptovalute, quotato al Nasdaq, non beneficia del fatto che gli analisti di Canaccord hanno avviato la copertura sul titolo cone un target price di 285 dollari per azione."Mentre il breve termine è meno chiaro, le, poiché crediamo nel futuro delle criptovalute, nell'emergere di cloud blockchain/finanza decentralizzata e in interi ecosistemi che probabilmente emergeranno attorno a questi nuovi mercati", si legge nella nota di Canaccord.Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 226 e successiva a 223,5. Resistenza a 232,9.