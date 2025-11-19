Milano 18-nov
Amplifon, RBC avvia copertura con "sector perform" e target price a 15 euro
(Teleborsa) - Gli analisti di RBC hanno avviato la copertura su Amplifon, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, con un target price di 15 euro per azione e una raccomandazione "sector perform". Il giudizio è contenuto all'interno di un report sul settore europeo degli apparecchi acustici, su cui gli analisti suggeriscono un atteggiamento cauto nel breve termine, citando il rallentamento della crescita dei volumi e il deterioramento delle condizioni di prezzo, nonostante fondamentali a lungo termine strutturalmente interessanti.

RBC ha assegnato un rating "outperform" a Sonova (con un target di prezzo di 250 CHF), e "sector perform" a Demant (TP a 250 DKK), GN Store Nord (TP a 110 DKK).
