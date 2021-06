Women's Forum G20 Italy, presentato all'ambasciata di Francia il programma e l'Advisory Board

(Teleborsa) - Mettere il mondo femminile al centro della ripresa post pandemia. Questo l'obiettivo delche si terra`. L'e ilsono stati presentati oggi dalla, presso l’Ambasciata di Francia, alla presenza di, e dellaIl– spiega una nota – nasce nell'occasione unica della prima presidenza italiana del G20 per promuovere il dialogo tra i vertici decisionali internazionali pubblici e privati ed elaborare proposte e soluzioni concrete all'insegna della "She-Covery". Le raccomandazioni elaborate saranno oggetto di discussione nei tavoli del G20 e oltre alle questioni di genere, affronteranno le principali opportunita` di rilancio del Paese per rendere le donne protagoniste delle nuove sfide globali: dalla tecnologia inclusiva, nuovi mestieri del futuro, finanza etica e responsabile a questioni urgenti come il cambiamento climatico e l'accesso alla salute.Il Forum – prosegue la nota – costituira` un hub di competenze unico coinvolgendo speaker e partecipanti internazionali di massimo livello e personalita` simbolo dell'eccellenza italiana, campioni nazionali che costituiranno l'Advisory Board per contribuire concretamente alla realizzazione dei nuovi programmi di sviluppo del Paese sostenendo laTra i campioni scelti e partner del progetto:a cui si aggiungono i partner strategici del Women's Forum for the Economy and Society"Il progetto – ha sottolineato– ha l'obiettivo di guidare con forza e determinazione la ripresa economica e sociale promuovendo nuovi modelli di leadership pubblica e privata che non lascino indietro nessuno e che puntino sulla diversita` e la She Covery per proporre un cambio di paradigma in cui le donne saranno sempre piu` protagoniste, insieme agli uomini, nella ripartenza del Paese".Una "She-Covery" che sostiene un cambiamento di paradigma rivoluzionario e lungimirante. "Il tema dell'empowerment femminile, e piu` in generale della parita` di genere, – ha affermato– e` sfida riconosciuta come prioritaria nell'agenda del Paese. La ripartenza passa da un investimento deciso nel protagonismo delle donne, nel loro talento e nella liberazione delle loro energie, in ogni settore e a tutti i livelli. La presidenza italiana del G20 e progetti come questo ci consegnano l’opportunita` straordinaria di innescare oggi un cambiamento che non e` piu` rinviabile e che grazie al contributo delle donne portera` alle nostre economie nuove energie, benessere e sviluppo"."Le donne – ha sottolineato– siano ancora vittime di discriminazioni e impedite, a vari livelli, nell'esercitare i loro diritti. Ecco perche´ la Francia e` piu` che mai impegnata nella difesa di tali diritti. L'organizzazione del Women's Forum, co-presieduto dalla Francia, che si concludera` a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021, e` in linea con questo impegno: agire per la parita` tra donne e uomini e per i diritti delle donne".