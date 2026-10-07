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Partite correnti Francia in agosto

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Partite correnti Francia in agosto
Francia, Partite correnti in agosto pari a -1,5 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -3,9 Mld Euro.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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