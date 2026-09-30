Milano 16:10
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Nasdaq 16:10
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Dow Jones 16:10
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Londra 16:10
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Francoforte 16:10
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Prezzi produzione Francia (YoY) in agosto

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Prezzi produzione Francia (YoY) in agosto
Francia, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +4,8%, in aumento rispetto al precedente +3,5%.

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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