Milano 10:40
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Francia, Produzione industriale (MoM) in agosto

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Francia, Produzione industriale (MoM) in agosto
Francia, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,2%).

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
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