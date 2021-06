Lavoratori domestici, boom di regolarizzazioni con lockdown e emersione sommerso

(Teleborsa) -con i contributi, che nel 2020 ha registrato un ia 920.722, ai massimi da prima del 2015 ed invertendo la tendenza alla riduzione avviata nel 2013.- spiega l'INPS - che hanno determinato questo aumento: ile la necessità di regolarizzare il lavoro per consentire lo spostamento; lache ha favorito l’emersione di rapporti di lavoro irregolari e che ha interessato prevalentemente i lavoratori stranieri.La distribuzione territoriale dei lavoratori domestic indica che il Nord-Ovest è l’area geografica con il maggior numero di presenze (il 30,2%), seguita dal Centro (il 27,3%), dal Nord-Est (il 20,3%), dal Sud (il 12,7%) e dalle Isole (l’9,5%). La regione che presenta il maggior numero di lavoratori domestici è la Lombardia, con 172.092 lavoratori nel 2020, pari al 18,7%, seguita dal Lazio (13,8%), dall’Emilia Romagna (8,7%) e dalla Toscana (8,6%). In queste quattro regioni si concentra quasi la metà dei lavoratori domestici in Italia.La composizione per nazionalità mostra una forte prevalenza di lavoratori stranieri (il 68,8% del totale) in particolare in Lombardia (il 21,6% del totale). Rispetto all’area geografica di provenienza, l’Europa dell’Est continua ad essere la zona di origine della maggior parte dei lavoratori domestici con 351.684 lavoratori pari al 38,2% del totale dei lavoratori domestici, seguiti dai 287.610 lavoratori di cittadinanza italiana (31,2%) e dai lavoratori delle Isole Filippine (7,3%) e del Sud America (7,29).