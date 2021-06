Prismi, CdA delibera emissione prestito obbligazionario per 1,5 milioni

Prismi

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata all'AIM Italia e operante nel settore web e digital marketing, ha deliberato l'emissione - anche in più tranches - di undi ammontare nominale complessivodella durata di 19 mesi, denominato "PRISMI 5% 2021 – 2023" e i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del Piano Industriale.Le obbligazioni saranno sottoscrivibili a far data dal 28 giugno e saranno emesse in data 7 luglio. Ilannuale con pagamento mensile posticipato a partire dal 7 agosto 2021. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all’emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.