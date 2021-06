Ex Ilva, l'8 luglio il tavolo al Mise con Acciaierie d'Italia e sindacati: invitato anche il ministro Orlando

(Teleborsa) - Si terrà giovedì 8 luglio un incontro alal quale parteciperannoalla presenza del ministro per lo Sviluppo economico,, che inviterà anche il ministro del Lavoro,, insieme con tutte le parti interessate per discutere dellee della"Lain più occasioni ha segnalato la gravità della situazione in cui versano tutti i lavoratori coinvolti e gli impianti del gruppo siderurgico. Ci sono lavoratori che da oltre 10 anni vivono solo di cassa integrazione. E questo non è possibile", aveva dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl,, rilanciando la richiesta dei sindacati per la riapertura del tavolo di confronto sull'ex Ilva. "Ci sono impianti fermi o attivi al minimo che potrebbero soddisfare la richiesta esistente di Coils e Tubi, consentendo il rientro di diverse unità produttive – ha aggiunto –. Per i reparti storici delle manutenzioni, poi, occorrerebbe aprire un capitolo a parte, poiché serve chiarezza da parte del management circa le prospettive delle officine centrali e periferiche. Non possiamo permette ulteriori dilazioni dei, ragion per cui necessita riaprire immediatamente untra tutti i soggetti interessati".La convocazione da parte del Mise è arrivata mentre i sindacatichiedevano ad Acciaierie d'Italia un incontro urgente alla luce del pronunciamento delsull'ex Ilva e dopo che la direzione "ha assunto la grave decisione di procedere unilateralmente, nonostante la forte ascesa del mercato dell'acciaio, alla collocazione indi oltre quattromila lavoratori dal 29 giugno per 12 settimane". "Riteniamo – hanno sottolineato i sindacati – che occorra rapidamente individuare e mettere in campo le azioni, gli investimenti e le soluzioni, che possano costituire il rilancio del gruppo siderurgico"."Occorre a nostro avviso – hanno aggiunto Fim, Fiom e Uilm – ridurre drasticamente, fino al totale azzeramento, il ricorso alla cassa integrazione, riprendere la discussione sul, definendo le caratteristiche e i tempi degli investimenti finalizzati al raggiungimento della sostenibilità ambientale".