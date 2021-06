Open Fiber, fibra ottica a Nola: al via cantieri e censimento degli edifici

(Teleborsa) - Sono entrate nel vivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica a. Nella città, società guidata dall', sta investendo, fondi propri finalizzati al cablaggio in modalitàdi 11mila tra abitazioni, insediamenti produttivi e commerciali e uffici. Per limitare l'impatto dei cantieri, il progetto – spiega Open Fiber – prevede un ampio riutilizzo di infrastrutture esistenti (46 chilometri su 102 complessivi).Gli scavi indispensabili alla realizzazione della nuova rete – si legge nella nota – avvengono inil ripristino provvisorio, contestuale alla posa dei cavi, prevede il riempimento del taglio su strada con malta cementizia di colore rosa (ossido di ferro, come da nomenclatura per le infrastrutture di telecomunicazioni) che richiede un tempo di assestamento di almeno 30 giorni; il ripristino definitivo, con scarifica e posa a caldo dell'asfalto. Riasfaltare prima dell’avvenuto assestamento rappresenta un grave errore tecnico, col concreto rischio di cedimento dell'asse viario.Per armonizzare l'intervento di carattere interamente privato, e perciò senza alcun esborso da parte dell'ente pubblico, Open Fiber fa sapere di avermirata anche e soprattutto a snellire l'iter burocratico legato all'elevato numero di istanze autorizzative essenziali per l'esecuzione del progetto. Tutti i cantieri allestiti da Open Fiber sono preventivamente autorizzati e segnalati al competente Ufficio tecnico comunale, con puntuale comunicazione del cronoprogramma settimanale.al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche per l'accesso della fibra ottica nei condomini. Le reti in fibra ottica, – sottolinea la società – oltre ai benefici per gli utenti, contribuiscono all'incremento del valore degli edifici che diventano così maggiormente appetibili sul mercato immobiliare. "Un'apposita comunicazione – avverte Open Fiber – precede i sopralluoghi dei tecnici, sempre muniti di pettorina e tesserino di riconoscimento, autorizzati dalla legge in materia di telecomunicazioni ad accedere negli spazi comuni degli edifici. Non sono previste e ammesse ulteriori richieste da parte del personale incaricato: davanti a eventuali domande di denaro o di accesso nei singoli appartamenti non precedentemente concordato coi proprietari, invitiamo la cittadinanza a rivolgersi con tempestività alle competenti autorità di sicurezza".Da giovedì 1 a venerdì 2 luglio: VIA SAN PAOLO BELSITO restringimento carreggiata per scavi in minitrincea;da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA MADONNA DELLE GRAZIE restringimento carreggiata per scavi in minitrincea; da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA STELLA restringimento carreggiata per scavi in minitrincea; aa lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA ARNO restringimento carreggiata per scavi in minitrincea; da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA PO restringimento carreggiata per scavi in minitrincea; da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA AMERIGO VESPUCCI restringimento carreggiata per scavi in minitrincea;da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA VINCENZO LA ROCCA restringimento carreggiata per scavi in minitrincea; da lunedì 28 a martedì 29 giugno e da giovedì 1 a venerdì 2 luglio: VIA MASTRILLI/VIA VIVENZIO scavi in minitrincea e posa pozzetti; da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio: VIA SARNELLA scavo tradizionale e posa pozzetti; da lunedì 28 a martedì 29 giugno e da giovedì 1 a venerdì 2 luglio: VIA FONSECA scavo tradizionale e posa pozzetti. Mercoledì 30 giugno le lavorazioni verranno sospese in alcune strade per la loro vicinanza all'aerea mercatale.