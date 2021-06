Borgosesia, assemblea approva conversione delle azioni di risparmio

Borgosesia

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di- società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi - ha approvato all'unanimità ladelle 862.691 azioni di categoria in azioni ordinarie della società e ciò sulla base di un rapporto pari a 3 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio.Via libera anche all'introduzione dele altre modifiche statutarie, tra cui il trasferimento della sede legale a Milano. A valle dell'assemblea straordinaria, quella ordinaria had'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.I soci hanno hanno anche deliberato di fissare in 10 il numero dei componenti ile di chiamare a comporre lo stesso Girardi Mauro, Marini Virginia, Lechi Giulia, Schiffer Davide, Rampinelli Rota Bartolomeo, Zanelli Andrea, Tua Gabriella, De Miranda Roberto, Pala Margherita e Genoni Matteo, nominativi tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Dama S.r.l.. Il consiglio così nominato rimarrà in carica sino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.