TIM perfeziona acquisto rami d'azienda di BT Italia

TIM

(Teleborsa) -ha perfezionato in data odierna l’operazione di acquisizione delle Business Unit di BT Italia che offrono servizi ai clienti della Pubblica Amministrazione e allo Small & Medium Business (SMB) ovvero le piccole e medie imprese.L’accordo - spiega una nota - annunciato lo scorso 10 dicembre e già autorizzato dalle Autorità competenti, include anche le attività di supporto ai clienti della business unit SMB fornite da Atlanet, il Contact Center BT di Palermo.L’operazione, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’ del Gruppo TIM, punta a far leva sulle proprie fabbriche di prodotto per ampliare la gamma di servizi per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e rafforzare l’offerta di soluzioni dedicate al mercato delle PMI.BT manterrà una significativa presenza in Italia servendo grandi aziende e multinazionali e garantendo l’accesso alla sua rete globale.