Enel, Vincenzo Ranieri nominato presidente dell'EU DSO Entity

(Teleborsa) - Ieri l', la neonata associazione per gli(DSO), si è riunita ha formalmente nominato, amministratore delegato di, come Presidente dell'Ente e il Board. L'assemblea inoltre ha approvato gli atti statutari nonché il bilancio annuale. Gli oltre 700 DSO che hanno aderito alla riunione (direttamente o rappresentati) hanno inoltre approvato il piano di lavoro per il 2021, contenente le priorità operative immediate per l'Ente, con l'obiettivo di garantire continuità su temi rilevanti quali Cybersecurity, Flessibilità e Data access dove i DSO sono ora coinvolti.“Sono orgoglioso di ricevere la fiducia dei miei colleghi e onorato di essere il primo Presidente dell’EU DSO Entity che nasce in un momento di trasformazioni senza precedenti per il settore energetico e per l'intera società – ha commentato– La decarbonizzazione e il decentramento della produzione di energia, l'elettrificazione dei consumi e la digitalizzazione dei servizi richiedono azioni coraggiose e concrete da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione per contribuire a una società europea completamente decarbonizzata entro il 2050”. L'Assemblea Generale ha inoltre approvato il processo di costituzione dei gruppi di esperti e ha conferito mandato al Board per stabilire un MoU con, come il primo di una serie di collaborazioni costruttive con altri organismi competenti.