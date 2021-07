Mediobanca, Del Vecchio sale al 19%. Sfiora tetto fissato dalla BCE

Mediobanca

(Teleborsa) - Leonardo Del Vecchio ha comprato 31 milioni di azioni diche corrispondono ad una quota del 3,5%, attraverso la holding di famiglia Delfin.La quota di Del Vecchio sale così a quasi 19% dal 15,402% detenuto finora arrivando a sfiorare la soglia del 20% fissata dalla BCE.L'acquisto - secondo quanto comunicato dalla stessa piazzetta Cuccia - è avvenuto tramite un contratto derivato con scadenza 8 luglio 2024 denominato "Initial Share Forward Transaction and Collar Share Forward Transaction", avente come sottostante le azioni Mediobanca, ed al prezzo di 9,9214 euro per azione.