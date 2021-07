Benzina, nuovo allarme Codacons su caro-carburanti

(Teleborsa) - Non si arrestano i, con la benzina che raggiunge alla pompa 1,634 euro al litro, mentre il gasolio costa 1,494 euro/litro, secondo le ultime rilevazioni del MISE. "Una corsa senza sosta che determina una, solo per i maggiori costi di rifornimento", denuncia ilLa benzina costa il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il gasolio è aumento del +16%, mentre da inizio anno la verde ha subito un rincaro alla pompa del 13,4% il diesel del 13,2%."Tradotto in soldoni, un pieno dirispetto allo stesso periodo del 2020,", afferma il presidente Carlo Rienzi, indicando che questi aumenti, che si registrano in occasione degli spostamenti degli italiani per il periodo estivo, si tradurranno una stangata media da 280 euro a famiglia.