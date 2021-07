Riforma ammortizzatori, Orlando incontra sindacati

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavori rappresentanti delle principaliper discutere della. All'incontro hanno partecipato i segretari generali della Cgil,, della Cisl,e della Uil,Il titolare del welfareper discutere dell'importantissimoe, all'inizio della prossima settimana, incontrerà nuovamente le parti sociali.Il dibattito si è svolto sulle linee generali, senza un testo, che probabilmente arriverà per il prossimo appuntamento. I sindacati si sono comunque detti soddisfatti dell'incontro esplorativo."E' stato un incontro certamente positivo sul piano del metodo, ma ancora interlocutorio sul merito", ha spiegato il segretario generale della Cisl,, aggiungendo "co è' stato anticipato l'impianto generale della riforma che avrà un profilo universalistico, inclusivo e mutualistico, tenendo conto delle dimensioni delle aziende e dei settori"."Aspettiamo una nuova convocazione dal Governo nei prossimi giorni per avviare un confronto sui contenuti anche in ragione delle necessarie coperture finanziarie dopo la verifica che il Ministro Orlando avrà con il Ministero dell'Economia", ha concluso il leader della Cisl.