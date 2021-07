Shell aumenterà distribuzioni agli azionisti su ripresa settore energetico

Shell

(Teleborsa) -, multinazionale anglo-olandese operante nel settore petrolifero, ha detto cheentro un range del 20-30% del flusso di cassa operativo a partire dall'annuncio dei risultati del secondo trimestre. Ciò è permesso dal forte, combinati con una migliore prospettiva macroeconomica, ha affermato la società in una nota.Nel secondo trimestre, Shell prevede di aver ulteriormente, anche se l'entità della riduzione sarà moderata dai movimenti di capitale circolante. In concomitanza con le maggiori distribuzioni, Shell raggiungerà il traguardo del debito netto di 65 miliardi di dollari e continuerà a puntare a un ulteriore rafforzamento del suo bilancio. Gli investimenti in contanti nel 2021 rimarranno al di sotto dei 22 miliardi di dollari.