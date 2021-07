BE, nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca

BE Shaping the Future

(Teleborsa) -(BE) si è aggiudicata uncon una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente unruolo “sistemico” nel mercato dei servizi finanziari in Germania ed in Europa.Il contratto - spiega una nota - prevede la fornitura da parte di BE di servizi professionali di consulenza organizzativa ed IT per un valore complessivo minimo di 8 milioni di euro in tre anni. L’obiettivo del progetto è la gestione in esercizio di alcuni dei sistemi a maggiore criticità nonché il supporto ad una rapida transizione verso processi e tecnologie IT all’avanguardia.L’accordo richiede che i servizi siano erogati nel territorio del Lussemburgo e della Repubblica Ceca. Per il Gruppo BE si apre, dunque,l’opportunità di espandere le proprie attività – attraverso la creazione di due nuove società controllate – in due nuovi mercati adalto potenziale, anche facendo leva sul contratto vinto come base per l’ulteriore crescita.