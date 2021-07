Covid, non c'è solo il Green Pass per viaggiare in Ue: cos'è il PLF e a cosa serve

(Teleborsa) - Non c'è solo il. Esiste anche unper lasciare e raggiungere l'Italia e per viaggiare in altri Paesi. Si tratta del, ovvero– o dPLF, digital Passenger Locator Form – ed è un modulo didei passeggeri previsto già dall'ordinanza del 16 aprile 2021 del ministero della Salute per tutti i turisti che entrano in Italia. Tra i Paesi che richiedono il PLF ci sono, ad esempio, la Grecia, la Spagna, Malta, Cipro, il Regno Unito, la Croazia, l'Irlanda, il Portogallo. Per queste mete il Green pass non basta, va compilato pure il PLF.Il PLF serve alle autorità sanitarie per raccoglieresui viaggiatori (dati anagrafici recapito telefonico, indirizzo o indirizzi di permanenza in territorio nazionale, itinerario di viaggio) per rendere più facile il tracciamento dei contatti, per riuscire a ricontattarli nel caso in cui entrino in contatto con il. Il modulo va compilato prima del proprio ingresso sul territorio nazionale. È necessario compilare un modulo per ciascunadulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF inche dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare unadel PLF da mostrare all’. In casi eccezionali si può compilare il modulo cartaceo, valido solo per il rientro in Italia.Quanto al Green Pass, il sottosegretario alla Salute,, ha annunciato una nuovae la concessione del lasciapassare dopo due dosi di vaccino. "Rispetto all'estensione del Green Pass, l'idea è quella di pensare a una modulazione e gradualità a seconda del quadro della regione: si possono cioè prevedere intensificazioni dell'utilizzo del Green Pass a seconda della situazione" ha affermato Costa. "Se c'è una situazione che peggiora, automaticamente – ha spiegato Costa – ci può essere un'applicazione più ampia del Green Pass. È un ragionamento di buon senso: se unarimane bianca ci può essere un tipo di utilizzo di Green Pass, ma se una Regione ha criticità maggiori, piuttosto che chiudere si applica il Green Pass più restrittivo"."Un'altra novità all'ordine del giorno – ha aggiunto – è che si va verso la concessione delnon più dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino ma dopo il completamento delcon le due dosi. E' probabile che si vada in questa direzione". Il sottosegretario ha spiegato che a questa decisione si è arrivati dopo le sollecitazioni del. Nessuna novità invece in merito alla possibilità di unavaccinale: "siamo in attesa delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico che sta valutando le evidenze scientifiche. Non appena avremo indicazioni da parte della scienza saremo pronti, perché la struttura per somministrare la terza dose è già pronta nel nostro Paese", ha concluso Costa.