Interrail, al via click day per 18enni: 40mila biglietti gratis per viaggiare in Europa

Come funziona

(Teleborsa) - Scoprire l’Europa in treno viaggiando gratuitamente: l’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, programma rivolto ai diciottenni. Le candidature sono aperte dall’8 al 22 aprile 2026 ( alle ore 12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles), in vista del lancio della Settimana europea dei giovani 2026.



Sono 40.000 i biglietti disponibili. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 compilando un quiz di cinque domande sull'UE e una domanda aggiuntiva sul Portale europeo della gioventù. La Commissione spiega che assegnerà i biglietti ai candidati in base alla loro posizione in graduatoria, fino al limite dei biglietti disponibili. I vincitori potranno viaggiare in treno per un massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027.



Il bando è aperto ai candidati provenienti dall'Unione europea e dai paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I possessori dei biglietti possono pianificare i propri itinerari o lasciarsi ispirare da quelli suggeriti, come l'Itinerario Culturale DiscoverEU, che combina diverse destinazioni culturali con particolare attenzione ad architettura, musica, belle arti, teatro, moda e design.



DiscoverEU offre anche un supporto aggiuntivo ai partecipanti con disabilità, problemi di salute o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati includendo la possibilità di viaggiare con accompagnatori o l'accesso a finanziamenti extra tramite l'Azione di Inclusione DiscoverEU.



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