BCE, lo spagnolo Hernandez de Cos il favorito per il dopo Lagarde secondo un sondaggio Omfif

(Teleborsa) - L'ex governatore della banca centrale spagnola, Pablo Hernandez de Cos, è il candidato più qualificato per succedere a Christine Lagarde alla presidenza della Banca Centrale Europea. Lo riferisce il Financial Times citando un sondaggio tra esperti di politica monetaria condotto dall'Omfif (Official Monetary and Financial Institutions Forum).



"I 20 esperti interpellati questo mese dal think tank economico con sede a Londra - scrive sul quotidiano - hanno rilevato che Hernandez de Cos guida una lista di cinque principali contendenti, sulla base della valutazione dei loro meriti in nove ambiti, tra cui l'esperienza in banche centrali, la reputazione per la leadership e la capacità di creare consenso, nonchè la gestione delle crisi".



Oltre a Hernandez de Cos, attualmente direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), nella rosa figurerebbero anche il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, l'ex capo della banca centrale olandese Klaas Knot e il governatore francese uscente Francois Villeroy de Galhau.



Lo spagnolo, riporta il quotidiano, è "generalmente visto come un centrista con una leggera tendenza 'dovish'", quindi favorevole a tassi bassi, mentre il francese è "considerato un centrista", il tedesco e l'olandese, invece, "sono visti come moderatamente 'hawkish'", quindi rigoristi.



"Sebbene il mandato di otto anni di Lagarde non scada fino a ottobre 2027, è già iniziato un processo di 'soft lobbying' tra alcuni contendenti, il che suggerisce che c'è la possibilità che la decisione venga presa prima del previsto", ha affermato John Orchard, vicepresidente dell'Omfif al Financial Times.

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