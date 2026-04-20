Green Oleo, Websim taglia target price con scenario macroeconomico avverso
(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 1,15 euro per azione (da 1,25 euro) il prezzo obiettivo su Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, confermando il giudizio sul titolo a "Buy".
Gli analisti parlano di risultati 2025 con tenuta dei ricavi nonostante il calo dei volumi, grazie ad un mix favorevole; personal care in evidenza (+49% YoY). Il contesto macro resta fortemente condizionato dalla geopolitica. Green Oleo mantiene un posizionamento strategico ad alto potenziale, monetizzare il premio competitivo resta la sfida chiave. Websim incorpora nelle stime un quadro economico incerto, riducendo del 50% (in media) l'EBITDA 2026-28.
(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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