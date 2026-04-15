Italo e WWF Italia insieme per promuovere mobilità più sostenibile, alla scoperta della biodiversità italiana

(Teleborsa) - Promuovere una mobilità sempre più responsabile e avvicinare sempre più persone alla natura: è questo l’obiettivo della partnership triennale che vede Italo nel ruolo di Mobility Partner di WWF Italia, un’alleanza che unisce attenzione alle persone, vantaggi per i viaggiatori e supporto ai progetti e alle iniziative in campo dell’Associazione a tutela di ecosistemi e specie in Italia.



Tra questi, il principale progetto di conservazione dell’organizzazione in Italia sono le Oasi WWF – oltre 100 aree naturali protette – che rappresentano un presidio fondamentale per la conservazione della biodiversità, la ricerca scientifica e l’educazione ambientale.



Italo è al fianco di WWF Italia anche supportando gli spostamenti del Gran Tour delle Oasi WWF, un viaggio di comunicazione che accompagnerà il pubblico in 10 Oasi WWF in giro per l’Italia, organizzato in occasione del 60° anniversario di WWF Italia.



L’accordo prevede benefici concreti per i clienti Italo: chi sostiene o sceglierà di sostenere WWF Italia attraverso donazioni regolari potrà infatti acquistare biglietti negli ambienti Prima e Smart con uno sconto del 20% sulla tariffa Economy.



Completa l’accordo il coinvolgimento diretto del personale delle due organizzazioni, con iniziative dedicate ai dipendenti Italo e WWF Italia. In particolare, per il personale Italo è prevista una giornata di volontariato aziendale presso l’Oasi WWF di Macchiagrande mentre per i dipendenti WWF saranno disponibili agevolazioni di viaggio con sconto del 20% sulla tariffa Flex per i loro spostamenti.



Con questa partnership, la mobilità ferroviaria diventa un alleato strategico per ridurre le emissioni legate agli spostamenti e per rendere accessibili a un pubblico sempre più ampio le bellezze naturalistiche del nostro Paese.



"Il settore dei trasporti è cruciale per la transizione energetica necessaria per fermare la crisi climatica. La mobilità deve essere un alleato della tutela dell’ambiente. Per questo siamo felici di poter annunciare oggi questa importante partnership con Italo. Una collaborazione che guarda al futuro nell’interesse di ambiente e passeggeri", ha dichiarato Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia.



"La mobilità sostenibile è una leva fondamentale per accompagnare la transizione ecologica del Paese e per rendere sempre più accessibile il patrimonio naturale italiano. Con questa partnership con WWF Italia rafforziamo il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare responsabile, capace di coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone. Crediamo che il treno possa essere non solo un mezzo di trasporto efficiente, ma anche uno strumento concreto per avvicinare cittadini e comunità alla conoscenza e alla tutela della biodiversità", ha dichiarato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori.



Un percorso condiviso che guarda al futuro: perché viaggiare può diventare non solo uno spostamento, ma anche un modo per conoscere, rispettare e proteggere la Natura.





Condividi

```