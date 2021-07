Future USA in pesante ribasso aspettando Wall Street

IBM

(Teleborsa) - Dopo una chiusura di settimana in negativo, l'andamento dei future USA segnala che, in scia alla performance estremamente negativa delle Borse europee. Gli investitori sono preoccupati per il diffondersi delladel coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell'economia.Il contratto sulè in negativo dell'1,34% a 34.101 punti, mentre quello sulloperde lo 1,07% a 4.272 punti. Il derivato sulregistra invece un performance ngativa dello 0,86% a 14.548 punti.Sul fronte, c'è un avvio di settimana senza dati significativi. Nel pomeriggio sarà diffuso l'indice USA NAHB che misura la fiducia dei costruttori. Proseguono intanto le: dopo le grandi banche, questa settimana è la volta delle società tecnologiche. La prima, che diffonderà i risultati finanziari stasera a mercati chiusi, sarà