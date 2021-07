RFI e imprese appaltatrici puntano a sottoscrivere un Patto per la Sicurezza

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (), l'azienda pubblica che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale, e ledel settore puntano, entro la metà di settembre, a sottoscrivere un "Patto per la Sicurezza". Si tratta di una dichiarazione con impegni concreti e stringenti, oltre che con un monitoraggio dei risultati anche attraverso ispezioni e interviste, perIl "Patto per la Sicurezza" è stato al centro di unsvoltosi lunedì 19 luglio e dal titolo "Sicuri Insieme". L'incontro, aperto e concluso dall'amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani, ha visto la partecipazione di circa cento persone, tra, fra le altre Assifer, Salcef, Anceferr, Aiferr, Fersalento, Gruppo Ventura, Adefer Italia, Mermec.Il progetto partirà in via sperimentale a settembre e proseguirà fino a giugno del prossimo anno, scrive FS News. Quello a cui RFI punta, alla fine di questo percorso, è che a pre-qualificare le imprese partecipanti alle sue gare d'appalto sia anche la loro virtuosità in fatto di sicurezza e salute dei suoi lavoratori. Perché, come ha ribadito l': "Non possiamo accettare che lavoratori che operano per RFI, siano pure di altre aziende, subiscano infortuni o addirittura perdano la vita per lavoro. Abbiamo ilper evitare che questo accada".