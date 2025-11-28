Milano 17:35
Airbus adotta misure precauzionali per la flotta della Famiglia A320 a seguito di problema a un aereo

(Teleborsa) - "L'analisi di un recente evento che ha coinvolto un aeromobile della Famiglia A320 ha rivelato che un'intensa radiazione solare potrebbe compromettere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo". Lo si legge in una nota diffusa dalla francese Airbus che ha identificato un "numero significativo di aeromobili" attualmente in servizio che "potrebbero essere interessati".

Airbus ha fatto sapere di avere collaborato proattivamente con le autorità aeronautiche per "richiedere agli operatori un'immediata azione precauzionale tramite una Trasmissione di Allerta Operatori (AOT) al fine di implementare le protezioni software e/o hardware disponibili e garantire la sicurezza della flotta". L'AOT, si legge nella nota, sarà recepita in una Direttiva di Aeronavigabilità di Emergenza dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA).

Tali raccomandazioni - riconosce Airbus - causeranno "interruzioni operative per passeggeri e clienti".
