Johnson & Johnson, entrate da vaccino pari a 2,5 miliardi di dollari nel 2021

Johnson & Johnson

Pfizer

Moderna

(Teleborsa) -prevede entrate pari a circa 2,5 miliardi di dollari dallamonodose contro la Covid-19 nel 2021. È quanto emerge dai dati del secondo trimestre pubblicati oggi. La società farmaceutica statunitense si aspettadi 91,3-92,1 miliardi di dollari dal resto del business, che salgono ase si comprende il vaccino. L'incasso atteso per l'anno in corso dal vaccino per l'emergenza pandemica è quindi significativamente inferiore a quello di(26 miliardi di dollari) e(19,2 miliardi di dollari).del secondo trimestre dell'anno sono stati pari a 23,3 miliardi di dollari, in crescita del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e superiori ai 22,2 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv). L'è stato di 2,35 dollari, in aumento del 72,8%, mentre l'utile per azione rettificato di 2,48 dollari, in crescita del 48,5%. Le previsioni del mercato erano per 2,27 dollari."I nostri risultati del secondo trimestre mostrano il portafoglio diversificato di Johnson & Johnson, guidato da una forte crescita delle vendite e degli utili nelle nostre divisioni di dispositivi medici, Consumer Health e prodotti farmaceutici", ha affermato, presidente e amministratore delegato. La società haper l'intero esercizio: nella stima di aprile prevedeva un utile per azione rettificato compreso tra 9,42 e 9,57 dollari (in crescita de 17,3-19,2%), mentre ora lo vede compreso tra 9,60 e 9,70 dollari (in aumento del 19,6-20,8%).