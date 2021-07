Sourcesense, ricavi ed EBITDA in forte crescita nel primo semestre

Sourcesense

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, ha registratoper 9,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 46% rispetto al primo semestre 2020. L'è stato di 1,2 milioni di euro, in incremento del 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Laè stata pari a 3,9 milioni di euro (cassa) circa, in miglioramento di 1,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020."I positivi dati preliminari consolidati dei primi sei mesi dell'anno, evidenziati da fatturato e marginalità in forte crescita e da una più che ottima generazione di cassa, nonostante il contesto macroeconomico volatile e incerto, dimostrano la forza del nostro modello di business e il suo significativo potenziale per un ulteriore sviluppo profittevole", ha commentato"Siamo determinati a proseguire la strategia di crescita comunicata al mercato, sia attraverso l'sia grazie ad un potenziamento delle linee di business maggiormente redditizie quali le soluzioni cloud e le Enterprise App", ha aggiunto. I dati del primo semestre completi e definitivi saranno esaminati e approvati dal CdA il 22 settembre 2021.