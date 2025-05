Alfonsino, margini in crescita e EBITDA positivo migliorato del +131% con nuovo modello operativo

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso ilcon unpositivo per, migliorato del +131% rispetto al primo trimestre del 2024 che, si legge in una nota, "conferma dell’efficacia del percorso di ottimizzazione dei costi intrapreso dalla Società. Il miglioramento della marginalità è attribuibile principalmente all’ottimizzazione della struttura operativa e alla riduzione dei costi variabili per singolo ordine, ottenuta grazie all’adozione del modello Rushers, nonché all’incremento dei ricavi per ordine"."Il risultato positivo dell’EBITDA, raggiunto nonostante una stabilità dei ricavi rispetto al pari periodo del 2024, evidenzia unapiù leggera e flessibile, capace di generare valore anche in una fase di transizione e consolidamento – prosegue la nota –. La Società considera tale andamento come un elemento centrale della strategia di lungo termine, fondata sullae sulla progressivadello stesso"."Il primo trimestre del 2025 rappresenta una fase di piena maturazione del nuovo modello operativo. Il calo degli ordini era atteso e in linea con l’adozione di criteri più rigorosi di selezione e di presidio del mercato – ha commentato, Amministratore Delegato di Alfonsino –. Al contempo, la crescita del carrello medio, l’EBITDA positivo, la strategia di crescita per linee esterne mediante partnership strategiche e la sostenibilità della struttura gestionale confermano la solidità del nostro percorso. Abbiamo piena consapevolezza delle nostre potenzialità e con la nuova veste di Rushers, affrontiamo questa fase con rinnovata determinazione e fiducia".Alfonsino ha chiuso il primo trimestre conpari a circa 0,7 milioni di euro, in linea con il risultato del primo trimestre 2024. La Società, inoltre, riporta il dato sul numero complessivo di, pari a 82.459, in diminuzione del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (97.036 ordini).Tale andamento, spiega la società in una nota, riflette la fase di assestamento successiva alla completa integrazione del nuovo modello operativo basato sulla piattaforma proprietaria Rushers parzialmente compensata da operazioni selettive - come la partnership con Flyfood e il contratto di affitto di ramo d’azienda con- e da una razionalizzazione delle aree meno performanti. La Società ha infatti deliberatamente sospeso l’attività in alcune località che non garantivano livelli di, privilegiando un approccio focalizzato sulla sostenibilità economica e sull’efficienza gestionale. Questo approccio ha permesso di liberare risorse e concentrare gli sforzi su mercati ad alto potenziale o già consolidati. Il focus resta sul rafforzamento di aree già consolidate e sull’espansione, ma attraverso modelli scalabili, integrabili e sostenibili.Ilsi attesta a € 25,96, in crescita del 5% rispetto al Q1 2024, evidenziando la progressiva fidelizzazione della clientela e un mix ordini più orientato al valore.Ilper ordine è pari a € 8,38, in crescita del 17% rispetto ai € 7,15 del Q1 2024. Tale miglioramento è il risultato di una generale ottimizzazione, specie in ordine di carrello medio e ricavi b2c, resa possibile grazie all’assestamento del nuovo modello.