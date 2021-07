Azimut, ok da Lussemburgo a gestione strategie in virtual assets

Azimut

(Teleborsa) -, con la piattaforma prodotto lussemburghese Azimut Investments SA, è la prima società di asset management a ottenere da parte dell’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorizzazione per la gestione di strategie di investimento basate su virtual assets quali Bitcoin, Ethereum, e altre sotto asset class come ad esempio DeFi tokens.L’autorizzazione - spiega una nota - consente ad Azimut Investments di estendere la sua licenza di gestore di fondi di investimento alternativi (AIFM) per gestire fondi di investimento alternativi (FIA) che daranno esposizione in attività virtuali.Grazie a questo ulteriore attestato delle capacità di innovazione del Gruppo,, primo fondo di diritto lussemburghese e secondo in Europa, che investirà in cryptocurrencies, digital assets, ETF, fondi ed equity di società fintech o blockchain-linked. Il fondo sarà riservato alla clientela professionale.