Azimut, raccolta netta di 595 milioni di euro ad aprile

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di2024 unadi 595 milioni di euro, di cui l’84% (502 milioni) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. La raccolta netta totale dall'inizio dell'anno ammonta così a 2,1 miliardi di euro. Ilcomprensive del risparmio amministrato si attesta a fine aprile a 92,8 miliardi, di cui 61 miliardi fanno riferimento alle masse gestite."Aprile segna un, evidenziando la qualità delle nostre offerte di investimento - ha commentatodel Gruppo - L'84% dei circa 600 milioni di euro di raccolta è da attribuire alle nostre soluzioni gestite, a testimonianza della fiducia costante degli investitori nelle nostre strategie. In particolare, abbiamo registrato in mercati chiave come l'Italia e il Brasile una domanda consistente per le nostre soluzioni di fondi, sostenuta sia dalle nostre reti interne che dalle partnership strategiche"."Facendo leva sulla solida crescita registrata dall'inizio dell'anno, e insieme ai recenti sviluppi societari, siamofissati per l'intero 2024 (oltre 7 miliardi di euro di raccolta netta e 500 milioni di euro di utile netto) - ha aggiunto - Questi risultati non solo riaffermano il nostro impegno nel creare valore per gli azionisti, ma riflettono anche l'efficacia delle nostre iniziative strategiche e la resilienza del nostro modello di business diversificato".