Azimut fiduciosa nella capacità di superare gli obiettivi 2024

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 351 milioni di euro, in aumento dell'8% rispetto a 326 milioni nel 1Q 2023. Lesi attestano a 289 milioni (rispetto a 285 milioni nel 1Q 2023), evidenziando una crescita grazie ai ricavi derivanti dai private markets e dai ricavi generati all'estero, in particolare in Turchia, Australia, Brasile e Messico. I ricavi assicurativi ammontano a 51 milioni, rispetto a 29 milioni nel 1Q 2023, beneficiando principalmente delle commissioni di performance. L'si attesta a 122 milioni (rispetto a 127 milioni nel 1Q 2023).Laconsolidata a fine marzo 2024 risulta positiva per circa 532 milioni, in crescita di 140 milioni rispetto alla fine di dicembre 2023, nonostante siano state fatte acquisizioni e investimenti per 23 milioni e versamenti per 13 milioni per imposte. La posizione finanziaria netta a fine marzo non include il dividendo per cassa di 1,00 euro per azione (oltre al dividendo di 0,4 euro in azioni proprie) che verrà pagato il 22 maggio 2024. Inoltre, non include ancora i 225 milioni di dollari (al lordo delle tasse) che il gruppo ha incassato all'inizio di aprile dalla vendita della sua partecipazione in Kennedy Lewis Investment Management a Petershill di Goldman Sachs Asset Management.Positiva l'attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e wealth manager: nei primi tre mesi del 2024 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 30, portando il totale del Gruppo Azimut a fine marzo a 1.850 unità.Sulla base della solida crescita da inizio anno, dei risultati operativi raggiunti e alla luce dei recenti sviluppi societari, il gruppo è fiducioso nella capacità non solo di raggiungere, ma anche di superare gli(oltre 7 miliardi di raccolta netta e 500 milioni di utile netto)."Con i risultati del primo trimestre 2024 sono: 1. L'utile netto con cui Azimut chiuderà l'anno sarà superiore a 500 milioni di euro. 2. La raccolta netta dell'anno sarà molto superiore ai 7 miliardi di euro. 3. Il carve-out di parte della rete italiana (circa 1.000 consulenti finanziari) è già stato effettuato ed è operativo dal 1° maggio u.s. (in termini: di individuazione dei nomidei consulenti finanziari e dipendenti che costituiranno il ramo d'azienda destinato a dar vita tramite spin-off alla nuova banca, e relativo reporting dell'attività conseguente)", ha commentato il"Ringrazio tutti i miei 1.850 colleghi consulenti finanziari per la maturità dimostrata nel porre sopra ogni cosa l'interesse degli azionisti, nonostante iche in quanto non azionisti delle società per cui lavorano non possono capire cosa prova un Azimutiana/o. Tutto ciò sgombra il campo da tutti i possibili "rischi di esecuzione" immaginati da molti a priori… A tal proposito ricordo che Azimut ha restituito ai propri azionisti 15 volte il capitale investito in 20 anni dalla quotazione e vuole proseguire sulla stessa strada".