Brexit, von der Leyen gela Londra: non rinegozieremo Protocollo Ulster

(Teleborsa) -fa retromarcia sullchiedendo a Bruxelles - che ha già risposto picche - di rimettere manoIl protocollo, che si è rivelato centrale per l'intesa sulla, raggiunto con grande fatica, al quale il Premier britannicoaveva dato l'ok 2019 a distanza di due anni resta non solo controverso ma anche insufficiente a garantire stabilità dato "il persistente febbrile clima politico" nell'area, che stando a quanto sostenuto da Londra non consente diLa Presidente della Commissione europeaha annunciato di avere ricevuto una "telefonata" dal premier britannico "Boris Johnson in cui le veniva presentato ilsul protocollo Irlanda/Irlanda del nord".Von der Leyen ha però ribadito la posizione annunciata ieri dal vicepresidente Maros Sefcovic affermando che "l'Ue continuerà a essere creativa e flessibile nel quadro del protocollo.. Dobbiamo garantire insieme