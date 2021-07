EY, infrastrutture energetiche italiane attraenti per operazioni di M&A

(Teleborsa) - Il comparto delle infrastrutture italiane più attraente per(fusioni e acquisizioni) è quello delle. È quanto emerge dall'EY Infrastructure Barometer, sondaggio realizzato tra dirigenti di grandi aziende, istituti finanziari e società di private equity del settore infrastrutturale di tutto il mondo che valuta lanel settore delle infrastrutture in Italia. In tutto il macro-settore, ben il 58% dei manager intervistati prevede di concludere nuovi accordi nel nostro Paese nei prossimi 12 mesi, un dato in aumento dell'11% rispetto a quello dello scorso anno.Nell'attività M&A ad attrarre l'attenzione degli investitori sono, come detto, soprattutto le Infrastrutture Energetiche, con il 36% degli intervistati che prevede di indirizzare le proprie risorse in questo ambito nei prossimi 12 mesi (+4% rispetto al 2020). Segue il settore(Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) con il 20%), quello del(19%) e delle(16%, in aumento rispetto al 2020 di 2 punti percentuali)."Gli intervistati sottolineano come i settori più attraenti siano quelli delle infrastrutture energetiche, e peraltro lo sono già da diverso tempo - ha commentato Andrea Scialpi, Transaction Diligence Leader e Infrastructure leader for EY Italy Strategy and Transactions - Questo aspetto non è da sottovalutare perché indica come, laddove la Authority e in generale il quadro regolatorio siano di altro profilo, il settore diventi naturalmente attrattivo per investimenti privati. Unpuò portare quindi indubbi benefici al Paese".In cima alla lista dei fattori che frenano la competitività delle infrastrutture italiane, emerge dal report di EY, ci sono i(76%) e l'(74%). A pesare inoltre sulla fiducia degli investitori sono il rischio di contenzioso (46%) e la stagnazione del PIL (22%).Secondo la maggioranza degli intervistati, la. Ciò vale particolarmente per il settore dei Trasporti, sopra la media europea per il 10% degli intervistati o in linea con la media per il 61%. Segue l'Energy, giudicato qualitativamente in linea con l’UE dal 66% degli intervistati, e lodato da un buon 19% del campione che lo considera migliore rispetto alla media europea.