Meccanica, Anima Confindustria: due aziende su tre in ripresa nel 2021

(Teleborsa) -per la meccanica italiana che si stadi quanto si potesse sperare a inizio anno. Questo il dato che emerge dall'ultimo sondaggio diffuso da Anima Confindustria nella prima metà di luglio alle aziende associate. Due aziende su tre - all'interno di un campione eterogeneo e rappresentativo della quasi totalità dei settori di Anima - ha infatti dichiarato di prevedere una completa ripresa delle perdite subite nelSembra inoltre essere scongiurata la possibilità di un calo occupazionale: circa il 93% delle imprese associate in Anima non prevede licenziamenti nei prossimi mesi, nonostante alcune aziende continuino a soffrire il contraccolpo dell'anno scorso.La principale causa è rappresentata dal calo degli ordinativi del 2020, che si ripercuote sull'anno in corso, oltre all'incertezza che pervade il Paese intero riguardo al futuro dell'economia e della società nella seconda parte del 2021. "Siamo certamente soddisfatti - ha dichiarato il presidente di Anima Confindustria,- dell'andamento dei primi sei mesi dell'anno, che va oltre le nostre aspettative. Nonostante ciò, occorre tenere in considerazione alcune criticità. Prima tra tutte, l'aumento del costo delle materie prime e la difficoltà nel reperirle, che può inficiare la ripresa innescata nel corso del primo semestre, causando un calo della produzione, rischi sulla marginalità e ritardi nelle consegne". A confronto con i valori pre-Covid, ildel campione prevede addirittura una crescita del fatturato rispetto al 2019, in molti casi maggiore o uguale al +5%. "In questo momento - prosegue Nocivelli - non mancano gli ordini, ma manca la disponibilità di materie prime e semilavorati. Non è da escludere che, senza questa difficoltà,Ancora molte, invece, leche non vedono margini di ripresa fino al 2022-2023: per il 21% del campione, i risultati del primo semestre lasciano presagire perdite superiori al -5% nel 2021, rispetto al fatturato del 2019. Un dato che evidenzia come le prospettive di ripresa non riguardino in modo omogeneo tutte le aziende dell'industria meccanica, con risultati anche notevolmente diversi tra i comparti. Un esempio, il settoreche ancora sconta in maniera tangibile gli impatti della crisi pandemica e necessita quindi di piu' solidi stimoli per la ripresa.