Trasporti, i sindacati chiedono un Patto su sostenibilità e industria

(Teleborsa) - Oggi si sono incontrati i segretari generali die i segretari Generali delle rispettive categorie dei trasportial fine di condividere ilsui temi dei trasporti "Infrastrutture regole e contratti per un trasporto sostenibile" che aggiorna la strategia unitaria del sindacato nel settore a seguito degli stravolgimenti derivanti dalla pandemia e dai cambiamenti indotti dalSecondo iè necessario un vero e proprio "" che orienti le politiche dei diversi Ministeri (Mims, Mise, Lavoro). "Il Trasporto delle persone e delle merci ha avuto un ruolo fondamentale durante la fase più dura della crisi sanitaria – si legge in una nota congiunta – Oggi, per dare piena valorizzazione strutturale agli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occorre una maggiore integrazione tra, secondo una visione di sistema che appare non completamente definita. Vi è quindi la necessità di intervenire con un serio piano di riforme di settore di medio termine che incrementi l'impatto sul PIL e renda maggiormente competitivo il Paese valorizzando il lavoro."In particolare è urgente un intervento sul sistema degliche punti a riunificare il lavoro a partire da una profonda riflessione culturale e legislativa necessaria a quasi venti anni dalla approvazione della 271/2003 e dagli interventi modificativi sulla 142/2001. Agire sull'assetto industriale del settore dei trasporti caratterizzato – proseguono i sindacati con un comunicato unitario – da una forte frammentazione e dalla mancanza di players nazionali".Questo a partire da un riassetto delle regole per il mercato dele da un piano di sviluppo per la nuovache possa rispondere alle esigenze del Paese, rendendola capace di competere nel mercato con unadeguato e la piena occupazione dei lavoratori. Bisogna poi legare investimenti e qualità del lavoro, evitando che attraverso il tema dellasi indeboliscano tutele e diritti e sicurezza per chi lavora. In particolare il "", può essere un modello regolatorio nel rapporto tra contratto e accesso alla infrastruttura, non eliminando bensì applicando in particolare i recenti rafforzamenti normativi ottenuti nel DL rilancio sul tema della Autoproduzione. Infine, mettere al centro il tema della sicurezza sul lavoro, attraverso una incessante opera di verifica sui luoghi di lavoro, valorizzando il ruolo degli Rls e rafforzando le regole di ingaggio definite contrattualmente.