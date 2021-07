Acea, accordo con il Comune di Baselga di Pinè (TN) per la transizione ecologica

(Teleborsa) - L’Amministratore Unico di Acea Innovation,, e il Sindaco di Baselga di Piné,, hanno sottoscritto oggi unnell’ambito di una partnership strategica di medio termine che dà l’avvio allo sviluppo progettuale del comune trentino nel segno della. Acea Innovation, società del Gruppo Acea specializzata nell’ideazione e realizzazione di progetti, prodotti, servizi smart e soluzioni tecnologiche innovative volti alla riduzione dell’impatto ambientale in un’ottica di efficienza energetica ed economia circolare, supporterà quindi l’amministrazione comunale nell’implementazione di progetti rivolti ai cittadini, alle imprese, ai settori turistico, alberghiero e sportivo.La, in linea con il piano strategico di transizione che l’Italia è chiamata a porre in atto, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità contenuti nell’Agenda 2030, prevede, come primo passo, lo sviluppo delcon l’installazione di 52 punti di ricarica in regime di interoperabilità per veicoli elettrici nei prossimi cinque anni nel territorio del comune. L’iniziativa si inquadra nel processo organico di sviluppo integrato di progetti di energy e, con il coinvolgimento anche degli stakeholders locali, in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026 di cui Baselga di Piné sarà una delle sedi.“La partnership strategica con il Comune di Baselga di Piné, impegnato per la transizione ecologica di questo straordinario territorio, ci rende particolarmente orgogliosi – ha sottolineato, Amministratore Unico di Acea Innovation – Il progetto di sviluppo complessivo su cui stiamo collaborando è pienamente coerente con la mission di Acea Innovation e in linea con il nostro piano strategico che prevede il supporto a enti pubblici e privati, cittadini e imprese nell’implementazione di soluzioni altamente tecnologiche volte a favorire la transizione green”.Il Sindaco di Baselga di Piné,, ha aggiunto: “Il futuro premierà chi saprà affrontare le sfide nell'ottica della sostenibilità sociale ed energetica. Oggi si è firmato l'inizio di una partnership strategica di grande valore per il nostro territorio ed all'altezza dell'impegno olimpico del 2026. L'unione di tradizione, visione e tecnologia riuscirà a finalizzare efficacemente la transizione ecologica per il nostro meraviglioso territorio”.