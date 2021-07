Crisi Gianetti, Todde: a lavoro su soluzioni per tutela occupazione

(Teleborsa) - Tavolo ieri al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenzAll'incontro, presieduto dalla viceministra Alessandra Todde, hanno partecipato lae le"Prendiamo atto della scelta dell'azienda e come ribadito alchiediamo che si utilizzino tutti glia disposizione in supporto ai, ha detto la Viceministra. "Inoltre, ho chiesto all'di continuare ad avere uncon le parti evitando di prendere decisioni unilaterali senza aver prima discusso nelle sedi opportune. Gli azionisti hanno aperto alla possibilità di discutere con le Istituzioni in merito ae noi ci metteremo immediatamente in moto per trovare una soluzione che tuteli l'occupazione salvaguardando iSe ci fossero le, il- che ho ideato - potrebbe essere preso in considerazione per la costruzione di un percorso. Riconvocheremo il tavolo al Mise", ha spiegato la Viceministra a margine delLa Regione Lombardia ha condiviso il percorso proposto dal Mise: