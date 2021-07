Gruppo Ryanair, primo volo Boeing 737-8200 Malta Air basato a BGY Airport

(Teleborsa) - Il primo aeromobilebasato all'aeroporto didal gruppo Ryanair con la livreaè diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga. Il decollo dall'aeroporto di Milano Bergamo è avvenuto, come da programma, alle 07:00 am ora locale.Si tratta del primo di 10 aeromobili 737-8200 “” che saranno basati sull'aeroporto di Milano Bergamo entro l’estate 2022. Va ricordato che questo modello si caratterizza per 40% in meno di emissioni acustiche e -16% di Co2.